Intensificati i rimpatri di immigrati clandestini nella provincia di Ancona: tre espulsioni in due giorni (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La lotta contro l’immigrazione clandestina nella provincia di Ancona sta raggiungendo un nuovo livello di intensità, grazie all’impegno del Questore Cesare Capocasa. Negli ultimi giorni, le forze dell’ordine hanno eseguito tre significativi rimpatri, segnando un incremento delle operazioni contro gli stranieri irregolari sul territorio. Le autorità locali stanno implementando misure di contrasto sempre più rigorose, segnalando un’attenzione particolare verso quei cittadini che, dopo aver ricevuto dinieghi nelle loro richieste di protezione internazionale, sono stati soggetti a provvedimenti espulsivi. rimpatrio di un cittadino bengalese: la prima operazione del nuovo corso Martedì scorso ha segnato un importante passo nel piano di rimpatrio: un cittadino bengalese, la cui richiesta di protezione internazionale era stata rifiutata, è stato rimpatriato. Gaeta.it - Intensificati i rimpatri di immigrati clandestini nella provincia di Ancona: tre espulsioni in due giorni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La lotta contro l’immigrazione clandestinadista raggiungendo un nuovo livello di intensità, grazie all’impegno del Questore Cesare Capocasa. Negli ultimi, le forze dell’ordine hanno eseguito tre significativi, segnando un incremento delle operazioni contro gli stranieri irregolari sul territorio. Le autorità locali stanno implementando misure di contrasto sempre più rigorose, segnalando un’attenzione particolare verso quei cittadini che, dopo aver ricevuto dinieghi nelle loro richieste di protezione internazionale, sono stati soggetti a provvedimenti espulsivi.o di un cittadino bengalese: la prima operazione del nuovo corso Martedì scorso ha segnato un importante passo nel piano dio: un cittadino bengalese, la cui richiesta di protezione internazionale era stata rifiutata, è statoato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allerta Maltempo : Scuole Chiuse e Operazioni di Evacuazione nella Provincia di Ravenna - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Chiusura delle scuole e divieto di permanenza nelle aree pubbliche Il provvedimento di chiusura delle scuole interessa sia le istituzioni scolastiche pubbliche che private e rappresenta una risposta diretta alle condizioni meteorologiche previste per le prossime ore. (Gaeta.it)

Oltre 800 studenti coinvolti nella sicurezza stradale : eventi educativi in provincia di Gorizia - I dati sugli incidenti stradali in provincia di Gorizia Le ultime statistiche fornite dall’Aci-Istat evidenziano un quadro allarmante degli incidenti stradali nella provincia di Gorizia. L’analisi di questi dati suggerisce la necessità di interventi educativi mirati, a partire dalle scuole, per prevenire un aumento di incidenti e per promuovere una cultura della sicurezza. (Gaeta.it)

Lavori in corso per il potenziamento della rete idrica nella provincia di Pesaro-Urbino - L’intervento non solo migliorerebbe la capacità di distribuzione dell’acqua, ma porterebbe anche a un significativo abbattimento delle perdite, contribuendo a un utilizzo più sostenibile delle risorse idriche. Questo intervento si inserisce all’interno di una strategia di ammodernamento e riqualificazione della rete idrica locale, che prevede una spesa totale di 27,5 milioni di euro, grazie agli ... (Gaeta.it)