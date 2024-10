Insieme per fare Luce! sul futuro: "Intelligenza artificiale sì, ma etica" (Di sabato 19 ottobre 2024) di Teresa Scarcella È possibile un utilizzo etico e inclusivo dell’Intelligenza artificiale? Evitare che lo strumento tecnologico vada ad ampliare quelle discriminazioni di cui la società è già colma? È questo il grande quesito di oggi. La quarta edizione del Festival di Luce! che si tiene oggi a Palazzo Vecchio gira intorno a questo tema. Secondo Ruben Razzante, professore di Diritto dell’informazione, non solo è possibile, ma è strettamente necessario. Ne parlerà oggi a Firenze, dal palco del Festival, ma in qualità di consulente della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto all’odio e alla violenza, presieduta da Liliana Segre, si è già occupato del tema delle discriminazioni generate dall’IA, su sollecitazione della stessa senatrice che ha avanzato la proposta pochi giorni fa. "Ho scritto un emendamento all’art. Quotidiano.net - Insieme per fare Luce! sul futuro: "Intelligenza artificiale sì, ma etica" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) di Teresa Scarcella È possibile un utilizzo etico e inclusivo dell’? Evitare che lo strumento tecnologico vada ad ampliare quelle discriminazioni di cui la società è già colma? È questo il grande quesito di oggi. La quarta edizione del Festival di! che si tiene oggi a Palazzo Vecchio gira intorno a questo tema. Secondo Ruben Razzante, professore di Diritto dell’informazione, non solo è possibile, ma è strettamente necessario. Ne parlerà oggi a Firenze, dal palco del Festival, ma in qualità di consulente della Commissione straordinaria del Senato per il contrasto all’odio e alla violenza, presieduta da Liliana Segre, si è già occupato del tema delle discriminazioni generate dall’IA, su sollecitazione della stessa senatrice che ha avanzato la proposta pochi giorni fa. "Ho scritto un emendamento all’art.

