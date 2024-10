Incidente stradale in Valbregaglia, due giovani gravemente feriti (Di sabato 19 ottobre 2024) Un grave Incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di venerdì 18 ottobre, sulla strada del Maloja, in località Promontogno, tra Vicosoprano e Bondo. Un'auto con a bordo tre persone è uscita di strada, provocando il ferimento di tutti gli occupanti. L'Incidente si è verificato intorno alle Sondriotoday.it - Incidente stradale in Valbregaglia, due giovani gravemente feriti Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un graveè avvenuto nella tarda serata di venerdì 18 ottobre, sulla strada del Maloja, in località Promontogno, tra Vicosoprano e Bondo. Un'auto con a bordo tre persone è uscita di strada, provocando il ferimento di tutti gli occupanti. L'si è verificato intorno alle

Tragico incidente stradale a Tortorici : un operaio forestale perde la vita - due feriti gravi - L’incidente e il successivo intervento dei soccorsi L’incidente è avvenuto in via Roma, una strada che, secondo le testimonianze, era asciutta al momento del sinistro. È importante sottolineare che nella mattinata si erano verificate solo delle leggere precipitazioni, che non sembrerebbero aver influito direttamente sulla condizione della strada. (Gaeta.it)

Santi Cosma e Damiano / Incidente stradale mortale - perdono la vita due persone - . Hanno perso la vita Massimiliano Tirimbò, di 52 anni, di San Cosma e Damiano e Armando Puoti di 81 anni di Minturno in seguito al drammatico scontro in […] L'articolo Santi Cosma e Damiano / Incidente stradale mortale, perdono la vita due persone sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. SANTI COSMA E DAMIANO – Due decessi ed un ferito grave. (Temporeale.info)

Tragico incidente stradale a Chieti : muore un giovane motociclista di 26 anni - Il club neroverde ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso un messaggio sui social media, in cui si dichiara vicinanza alla famiglia del giovane e a tutta la comunità teatina. Il cordoglio della comunità e del Chieti Calcio Michael Luciani era noto nella comunità per la sua passione per il Chieti Calcio, la squadra di calcio della città. (Gaeta.it)