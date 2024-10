In Libano anche il colera, Unicef in campo per l’emergenza (Di sabato 19 ottobre 2024) Un caso di colera in Libano, l’Unicef ha avviato la sua risposta di emergenza per aiutare a proteggere i bambini e le famiglie contenendo la malattia, dopo la notizia proveniente dal governatorato di Akkar, nel nord del Paese, da parte del ministero della Sanità pubblica. Già mercoledì è stata immediatamente attivata una iniziativa integrata e In Libano anche il colera, Unicef in campo per l’emergenza L'Identità. Lidentita.it - In Libano anche il colera, Unicef in campo per l’emergenza Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un caso diin, l’ha avviato la sua risposta di emergenza per aiutare a proteggere i bambini e le famiglie contenendo la malattia, dopo la notizia proveniente dal governatorato di Akkar, nel nord del Paese, da parte del ministero della Sanità pubblica. Già mercoledì è stata immediatamente attivata una iniziativa integrata e InilinperL'Identità.

Posizioni Unifil ed emergenza colera : il Libano nel caos accoglie Giorgia Meloni - Il 20% della popolazione, oltre un milione di abitanti, è sfollata. “Ogni giorno fate sventolare la bandiera blu. Da tempo Roma ha in corso anche una specifica missione bilaterale (Mibil) e presiede il Comitato tecnico militare per il Libano che coordina il sostegno internazionale alle Laf, le forze armate libanesi. (Notizie.com)

In Libano è tornato il colera - l’allarme delle autorità sanitarie : segnalato il primo caso - La diagnosi della malattia, secondo il dipartimento, arriva da un cittadino libanese residente in un villaggio nella regione di Akkar e ricoverato dal 14 ottobre in seguito a ”diarrea acquosa acuta e disidratazione”. Il Ministero della Sanità Pubblica libanese, come riportato dall’AGI, ha confermato il caso “dopo aver isolato il batterio del colera, Vibrio cholerae, tipo 01”. (Metropolitanmagazine.it)

In Libano torna il colera - Israele avanza a Sud : "Fatto esplodere un intero villaggio" - Continuano al confine con il Libano gli incidenti con i caschi blu della missione Unifil: l'Italia insieme ad altri 50 paesi partecipa alla missione di pace sotto l'egida dell'Onu che conta 10.400 uomini tra il fiume Leonte e la "linea blu", ossia il confine tra Libano e Israele che venne... (Today.it)