In auto con 51 grammi di cocaina e un coltello: fermati due uomini (Di sabato 19 ottobre 2024) Endine Gaiano. Droga e coltelli in auto. Due uomini italiani residenti nel Sebino, a Costa Volpino e a Darfo Boario Terme, sono stati fermati dai carabinieri di Clusone nella giornata di venerdì (19 ottobre). Il passeggero aveva nascosto 51 grammi di cocaina all’interno della macchina ed è stato arrestato per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nell’auto è stato rinvenuto anche un coltello con lama da 25 centimetri: l’autista del veicolo è stato denunciato a piede libero per il possesso dell’arma bianca, oltre che per il concorso alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sabato mattina il passeggero è stato accompagnato in tribunale: l’arresto è stato convalidato e non è stata applicata nessuna misura misura cautelare. Il processo per direttissima è stato rinviato. Bergamonews.it - In auto con 51 grammi di cocaina e un coltello: fermati due uomini Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Endine Gaiano. Droga e coltelli in. Dueitaliani residenti nel Sebino, a Costa Volpino e a Darfo Boario Terme, sono statidai carabinieri di Clusone nella giornata di venerdì (19 ottobre). Il passeggero aveva nascosto 51diall’interno della macchina ed è stato arrestato per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Nell’è stato rinvenuto anche uncon lama da 25 centimetri: l’autista del veicolo è stato denunciato a piede libero per il possesso dell’arma bianca, oltre che per il concorso alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sabato mattina il passeggero è stato accompagnato in tribunale: l’arresto è stato convalidato e non è stata applicata nessuna misura misura cautelare. Il processo per direttissima è stato rinviato.

