In 7 stazioni della metro di Roma parte il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti (Di sabato 19 ottobre 2024) Da lunedì 21 ottobre, Ama S.p.A., in collaborazione con Atac, darà il via a un servizio sperimentale di raccolta differenziata presso sette fermate della metropolitana di Roma. Il servizio prevede la raccolta giornaliera di carta/cartone, multimateriale (plastica e metallo) e rifiuti Romatoday.it - In 7 stazioni della metro di Roma parte il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Da lunedì 21 ottobre, Ama S.p.A., in collaborazione con Atac, darà il via a unsperimentale dipresso sette fermatepolitana di. Ilprevede lagiornaliera di carta/cartone, multimateriale (plastica e metallo) e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma attiva il servizio di raccolta differenziata presso le fermate della metropolitana - Le fermate interessate sono Battistini, Anagnina , Rebibbia, Ionio, Ponte Mammolo, Laurentina e Parco di Centocelle. L’obiettivo è coinvolgere un numero crescente di utenti quotidiani nei processi di riciclo e recupero, trasformando le stazioni della metropolitana in spazi più ordinati e sostenibili. (Gaeta.it)

Fondi - l’opposizione tuona contro il servizio raccolta rifiuti - . Fondi, 10 ottobre 2024 – “Sembra proprio che per Maschietto e la sua maggioranza non ci sia bisogno di intervenire per migliorare il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti. La proposta di rinviare l’approvazione del punto riferito all’esternalizzazione del servizio, che scadrà il prossimo 31 Maggio 2025, scaturiva dalla volontà, espressa da tutti i rappresentanti ... (Ilfaroonline.it)

Raccolta rifiuti - Ferrero (FdI) : "La Tari aumenta ma il servizio peggiora" - È ormai chiaro che il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti debba essere rivisto. . . Infatti, anche in questo periodo in cui, quantomeno nelle località balneari, non ci sono più i turisti, i cassonetti risultano spesso essere sommersi dall’immondizia. . A questo si aggiungano anche delle criticità nei. (Ravennatoday.it)