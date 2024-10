Gaeta.it - Il Consiglio di Stato conferma il divieto di ricerche minerarie nel parco naturale Beigua

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ildiha ribadito ildinell'area del Monte Tarinè, all'interno delregionale del, attraverso la sentenza n. 8398 emessa il 18 ottobre 2024. La decisione riquanto stabilito dal Tar Liguria nel 2022, respingendo il ricorso della società s.r.l. Cet, che aspirava a effettuare campionamenti anche nell'area protetta. Questa sentenza segna un'importante vittoria per le associazioni ambientaliste come Lega Abolizione Caccia, Lipu e Wwf che hanno partecipato al procedimento legale. Un ricorso respinto: le motivazioni deldiLa sentenza deldisi basa sulla valutazione della natura giuridica della società Cet, che non è stata considerata un ente di ricerca scientifica.