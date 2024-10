Idf: "Ostaggi liberi e potrete passare" (Di sabato 19 ottobre 2024) 22.27 Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato volantini con la foto del corpo di Yahya Sinwar circondato dalle macerie, in cui si promette il libero passaggio a chiunque deponga le armi e aiuti a riconsegnare gli Ostaggi. "Sinwar ha distrutto le vostre vite. Si è nascosto in un buco nero ed è stato eliminato mentre fuggiva in preda al panico. Hamas non governerà più Gaza. Avete l'opportunità per voi di essere liberati dalla tirannia.A chi depone le armi e restituisce i rapiti gli permetteremo di andarsene e vivere in pace". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 19 ottobre 2024) 22.27 Le Forze di difesa israeliane hanno lanciato volantini con la foto del corpo di Yahya Sinwar circondato dalle macerie, in cui si promette il libero passaggio a chiunque deponga le armi e aiuti a riconsegnare gli. "Sinwar ha distrutto le vostre vite. Si è nascosto in un buco nero ed è stato eliminato mentre fuggiva in preda al panico. Hamas non governerà più Gaza. Avete l'opportunità per voi di essere liberati dalla tirannia.A chi depone le armi e restituisce i rapiti gli permetteremo di andarsene e vivere in pace".

