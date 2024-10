Gqitalia.it - I 10 migliori film cult di sempre

(Di sabato 19 ottobre 2024) Possiamo abbandonarci alla passione per i? Come ci hanno insegnato tanti, tantissimi documentari,dell'orrore e programmi televisivi nel corso degli anni: ii e le sette raramente fanno una bella fine. Di solito emerge la personalità di un leader animato da ambizioni sfrenate e, nel peggiore dei casi, tutti finiscono per essere uccisi. Ma quando la ragione alla base di uno è l'amore per il grande cinema? Allora si tratta di una situazione del tutto diversa e sicura. Possiamo tranquillamente abbandonarci alla passione per i. L'aspetto caratterizzante di unè la presenza di un gruppo di persone che dedica molto tempo ed energia ad amarlo alla follia. Probabilmente in modo eccessivo. Se si arriva al limite della comprensione razionale per quanto alcune persone sembrano amare un, probabilmente ci troviamo di fronte un classico dio.