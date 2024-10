Gaza, attacco israeliano su campo profughi di Maghazi: almeno 12 morti tutti appartenenti alla stessa famiglia (Di sabato 19 ottobre 2024) I funzionari medici palestinesi hanno dichiarato che un attacco israeliano ha colpito una casa nel campo profughi di Maghazi, nel centro di Gaza, uccidendo almeno 12 persone, tra cui tre bambini e quattro donne. I morti appartengono tutti alla stessa famiglia e almeno altre sei persone sono rimaste ferite. Lapresse.it - Gaza, attacco israeliano su campo profughi di Maghazi: almeno 12 morti tutti appartenenti alla stessa famiglia Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) I funzionari medici palestinesi hanno dichiarato che unha colpito una casa neldi, nel centro di, uccidendo12 persone, tra cui tre bambini e quattro donne. Iappartengonoaltre sei persone sono rimaste ferite.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Protezione civile di Gaza - 33 i morti nell'attacco a Jabalya - La Protezione civile della Striscia di Gaza ha aggiornato il bilancio dell'attacco israeliano a Jabalya: 33 i morti, e decine di feriti. Il campo profughi di Jabalya, nel nord di Gaza, è stato attaccato senza sosta nell'ultima settimana. Un precedente bilancio parlava di 30 morti e oltre 50 feriti, tra cui donne e bambini. (Quotidiano.net)

Israele : “Ucciso Yahya Sinwar” - l’attacco a Gaza : “Non credevamo fosse lui” - L’Idf, le forze armate di Tel Aviv, hanno diffuso un’immagine che ritrarrebbe, presumibilmente, lo stesso Yahya Sinwar col cranio sfondato sotto le […] The post Israele: “Ucciso Yahya Sinwar”, l’attacco a Gaza: “Non credevamo fosse lui” appeared first on L'Identità . Israele ha annunciato di aver ucciso Yahya Sinwar: il leader di Hamas sarebbe morto in uno scontro a fuoco, sotto una pioggia di ... (Lidentita.it)

Raid israeliano a Gaza - ucciso Sinwar - capo di Hamas e mente dell’attacco del 7 ottobre - Ucciso a casa il capo di Hamas Yahya Sinwar Il leader di Hamas – hanno spiegato alcuni funzionari di Tel Aviv – è stato detenuto in Israele, quindi le autorità dello Stato ebraico hanno sia il suo Dna che le impronte digitali.  Lo ha riportato il New York Times, citando le informazioni avute da quattro funzionari israeliani. (Secoloditalia.it)