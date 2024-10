G7 Difesa, in un mondo più fragile servono capacità militari. La versione di Serino (Di sabato 19 ottobre 2024) L’impiego della forza militare e di strumenti ibridi offensivi orientati all’allargamento territoriale o all’espansione della propria sfera di influenza a scapito di altri Paesi è una condizione che sta rendendo lo scenario geopolitico globale sempre più fluido e instabile. Ed è su questo scenario che, per la prima volta in cinquant’anni, il formato di consultazione G7 ha visto la riunione dei ministri della Difesa, accolti a Napoli da Guido Crosetto e organizzata nell’ambito della presidenza italiana di turno. Un incontro definito “storico” dal segretario della Difesa Usa, Lloyd Austin, che ha auspicato: “Sono sicuro che non sarà l’ultima volta”. Formiche.net - G7 Difesa, in un mondo più fragile servono capacità militari. La versione di Serino Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 19 ottobre 2024) L’impiego della forza militare e di strumenti ibridi offensivi orientati all’allargamento territoriale o all’espansione della propria sfera di influenza a scapito di altri Paesi è una condizione che sta rendendo lo scenario geopolitico globale sempre più fluido e instabile. Ed è su questo scenario che, per la prima volta in cinquant’anni, il formato di consultazione G7 ha visto la riunione dei ministri della, accolti a Napoli da Guido Crosetto e organizzata nell’ambito della presidenza italiana di turno. Un incontro definito “storico” dal segretario dellaUsa, Lloyd Austin, che ha auspicato: “Sono sicuro che non sarà l’ultima volta”.

