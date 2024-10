G7 Difesa a Napoli, Crosetto esibisce corno portafortuna (Di sabato 19 ottobre 2024) Al via a Palazzo Reale di Napoli il G7 della Difesa. Il ministro Guido Crosetto in attesa di accogliere i ministri scherza con fotografi e gli operatori e mostra il corno portafortuna che gli è stato regalato. Lapresse.it - G7 Difesa a Napoli, Crosetto esibisce corno portafortuna Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Al via a Palazzo Reale diil G7 della. Il ministro Guidoin attesa di accogliere i ministri scherza con fotografi e gli operatori e mostra ilche gli è stato regalato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 Difesa - Crosetto accoglie a Palazzo reale di Napoli il Segretario Nato Rutte e l’Alto rappresentante dell’Ue Borrell - Una sessione di lavoro sarà dedicata alla guerra in Ucraina ed è possibile la partecipazione del ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov. Nel Cortile d’onore si è tenuta la cerimonia di saluto con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che dopo aver salutato il prefetto di Napoli Michele di Bari ha accolto le delegazioni. (Lapresse.it)

G7 Difesa a Napoli : Crosetto lancia un forte messaggio di unità e fermezza - In questo contesto, è fondamentale che i paesi del G7 lavorino insieme per affrontare le minacce comuni. I dibattiti avvenuti a Napoli dovrebbero trasformarsi in azioni tangibili che riflettano l’impegno serio verso la difesa collettiva e la sicurezza globale. il ruolo del g7 nella stabilità internazionale Il G7, composto da sette delle maggiori economie del mondo, ha un ruolo fondamentale ... (Gaeta.it)

G7 - Crosetto apre ufficialmente i lavori : riuniti a Napoli i ministri della Difesa - Crosetto ha mostrato […]. Prima volta del vertice dei ministri in Italia. Città blindata, ira dei residenti tra pioggia e chiusure Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha aperto ufficialmente i lavori del G7 Difesa al Palazzo reale di Napoli. Per la prima volta nella storia del "Gruppo dei 7", l'Italia riunisce i ministri della Difesa. (Sbircialanotizia.it)