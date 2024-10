Flotta green di Program. Al via linea di credito (Di sabato 19 ottobre 2024) Sace (in foto l’ad Alessandra Ricci) e Program di Autonoleggio Fiorentino hanno concluso la prima operazione che, oltre al rilascio della garanzia, include la messa a disposizione di una linea di ‘confirming’ controgarantita da Garanzia Futuro, per un importo di 1,5 milioni, attivata per alimentare le risorse finanziarie dell’azienda. Quotidiano.net - Flotta green di Program. Al via linea di credito Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Sace (in foto l’ad Alessandra Ricci) edi Autonoleggio Fiorentino hanno concluso la prima operazione che, oltre al rilascio della garanzia, include la messa a disposizione di unadi ‘confirming’ controgarantita da Garanzia Futuro, per un importo di 1,5 milioni, attivata per alimentare le risorse finanziarie dell’azienda.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incontro con Regione sui treni della linea aretina : "Non convince la riprogrammazione dei treni regionali proposta dall'assessore regionale Baccelli” - "Se gli orari dei treni Alta Velocità sarebbero intoccabili, così come è stato detto - sottolinea Da Re - il rischio che in futuro i treni regionali siano indirizzati, in parte o tutti, sulla linea lenta è molto forte, con allungamento della tratta e dei tempi di viaggio, e con ripercussioni sugli altri treni esistenti, lenti, per Pontassieve e dalla Valdisieve-Mugello". (Lanazione.it)

Lavori sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa-Livorno : cambia la programmazione - Modifiche alla circolazione ferroviaria nel fine settimana 28-29 settembre, sulle linee Firenze - Pisa e Firenze - Siena, per l’installazione di nuove tecnologie. In particolare, dalle 20 di sabato 28 alle 12 di domenica 29 la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Firenze e Pontedera/Pisa e... (Pisatoday.it)

Linea Teb T2 - continuano i lavori. Simonetti : “Cronoprogramma rispettato e nessun intoppo” - Le operazioni dovrebbero completarsi entro fine agosto, con la costruzione di un nuovo ponte che consentirà la posa di un doppio binario e di un sottopassaggio, che quale verrà realizzato nella fase finale senza intaccare la viabilità sovrastante. . Non ci sono novità se non che i cantieri si trovano in queste settimane a pieno ritmo: stiamo cercando di sfruttare il periodo estivo con la ... (Bergamonews.it)