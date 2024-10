Festeggiati 40 anni del Cercal: oltre 3mila giovani da tutto il mondo nell'alta moda calzaturiera (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha festeggiato i 40 anni il Cercal, la scuola internazionale di calzature nel cuore nel distretto di San Mauro Pascoli. Lo ha fatto con un grande evento a Villa Torlonia in condivisione con istituzioni, imprenditori e studenti, nel corso del quale sono intervenuti il Presidente e Cesenatoday.it - Festeggiati 40 anni del Cercal: oltre 3mila giovani da tutto il mondo nell'alta moda calzaturiera Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha festeggiato i 40il, la scuola internazionale di calzature nel cuore nel distretto di San Mauro Pascoli. Lo ha fatto con un grande evento a Villa Torlonia in condivisione con istituzioni, imprenditori e studenti, nel corso del quale sono intervenuti il Presidente e

Il ‘Cercal’ festeggia 40 anni : "Scuola al passo con i tempi" - Certo, non possiamo pretendere che, appena usciti dalla scuola, questi giovani si muovano come chi ha maturato un’esperienza pluriennale nel settore". Pollini, il brand di cui lei è amministratore delegato, ha appena presentato una collezione ‘heritage’, ispirata ad alcuni pezzi iconici, creati in oltre 70 anni di storia del marchio. (Ilrestodelcarlino.it)