Empoli-Napoli: Conte sorprende tutti, ecco chi giocherà sulla sinistra (Di sabato 19 ottobre 2024) Conte scioglie il dubbio sulla fascia sinistra per la sfida contro l'Empoli La sfida tra Empoli e Napoli è ormai alle porte, e Antonio Conte sta definendo gli ultimi dettagli per la formazione che scenderà in campo al Castellani. Uno dei temi più discussi riguarda il ballottaggio sulla fascia sinistra, tra Mathías Olivera e Leonardo Spinazzola. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, sembra che Conte abbia preso la sua decisione, e la nostra redazione ha evidenziato quanto segue: "In difesa l'unico ballottaggio in via di risoluzione è a sinistra con Spinazzola in vantaggio rispetto a Olivera, rientrato dagli impegni con l'Uruguay visibilmente affaticato", ha spiegato Conte. Il tecnico ha poi aggiunto: "Si è allenato, ma è un po' affaticato. Ogni volta che va in nazionale prende tre aerei, sappiamo quando parte ma non quando torna".

Empoli-Napoli – Le probabili formazioni in campo - Probabili formazioni Empoli Napoli 8^ giornata EMPOLI (3-5-2): Vásquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Fazzini, Pezzella; Esposito, Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa. La partita Empoli-Napoli sarà trasmessa in diretta su Dazn a partire dalle 12:30 di domenica 20 ottobre 2024. (Terzotemponapoli.com)

Empoli-Napoli - Conte in conferenza : “lavori in corso - c’è troppa esaltazione” - ” L'articolo Empoli-Napoli, Conte in conferenza: “lavori in corso, c’è troppa esaltazione” sembra essere il primo su CalcioWeb. Le squadre vincenti riescono ad essere belle ed a sporcarsi il vestito, ad essere camaleontiche, a capire la partita, la giornata”. Il tecnico ha anche parlato dell’importanza dello spirito di sacrificio e dell’atteggiamento da mantenere in campo: “Non tollererò spirito ... (Calcioweb.eu)

Empoli-Napoli - Lobotka out sblocca Gilmour - . Ma anche con il Lecce e pure con il Milan toccherà a Gilmour visto che il problema al flessore di Lobotka non è una cosa che può essere presa sotto gamba” Empoli-Napoli, Gilmour è pronto a misurarsi in un altro campionato Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’esordio da titolare di Billy Gilmour, centrocampista del Napoli, nella gara contro l’Empoli: “Non è Lobotka, d’altronde ... (Terzotemponapoli.com)