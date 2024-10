Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, Conte avvisato: è successo in conferenza

(Di sabato 19 ottobre 2024) L’è pronto a tutto pur di fare risultato contro il, gli annunci infanno tremare gli azzurri. La gara di domani trapotrebbe presentare svariate insidie, i ragazzi diconoscono molto bene il punto di forza dei toscani: la difesa. Il reparto difensivo fino ad ora è stato un toccasana anche per gli ospiti però, per cui la gara si concentrerà molto a centrocampo dove chi avrà la meglio avrà più possibilità di imbucare nell’area avversaria per infilare la palla in porta. D’Aversa si è definito molto amico di, ovviamente in campo l’amicizia rimarrà solo grosso rispetto visto che ambe le compagini vogliono portare i tre punti a casa. Chiaramente un pareggio farebbe meglio all’che al, instampa non ha parlato D’Aversa a causa di un piccolo problema influenzale.