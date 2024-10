Emilia-Romagna: Allerta Arancione per Criticità Idraulica da Mezzanotte, Prese Precauzioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Emilia-Romagna si prepara a un’importante modifica nella valutazione del rischio idraulico, con l’Allerta che passerà da rossa ad Arancione a partire dalla Mezzanotte. Questo provvedimento, emesso dalla Agenzia Regionale di Protezione Ambientale e dalla Protezione Civile, è stato attivato per monitorare il livello dei fiumi e la sicurezza del territorio. Va notato che la fascia montana rimarrà con un Allerta giallo, escludendo dunque quelle aree dalle preoccupazioni più gravi. Previsioni meteorologiche e impatti attesi Nella giornata di domani, si prevedono residue e deboli precipitazioni, localmente con caratteristiche di rovescio. Queste piogge, in esaurimento nel pomeriggio, potrebbero influenzare negativamente la stabilità dei versanti, comportando il rischio di frane, specialmente nelle aree collinari. Gaeta.it - Emilia-Romagna: Allerta Arancione per Criticità Idraulica da Mezzanotte, Prese Precauzioni Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’si prepara a un’importante modifica nella valutazione del rischio idraulico, con l’che passerà da rossa ada partire dalla. Questo provvedimento, emesso dalla Agenzia Regionale di Protezione Ambientale e dalla Protezione Civile, è stato attivato per monitorare il livello dei fiumi e la sicurezza del territorio. Va notato che la fascia montana rimarrà con ungiallo, escludendo dunque quelle aree dalle preoccupazioni più gravi. Previsioni meteorologiche e impatti attesi Nella giornata di domani, si prevedono residue e deboli precipitazioni, localmente con caratteristiche di rovescio. Queste piogge, in esaurimento nel pomeriggio, potrebbero influenzare negativamente la stabilità dei versanti, comportando il rischio di frane, specialmente nelle aree collinari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : allerta rossa in Emilia Romagna - arancione in Campania - In giallo le restanti aree della regione ovvero costa e pianura ferrarese e le zone montane e alto collinari di Parma e Piacenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Allerta arancione in Campania, la Toscana chiede lo stato d’emergenza Allerta arancione in Campania prevista per tutta la giornata di oggi 19 ... (Lapresse.it)

Maltempo - oggi allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni : scuole chiuse e fiumi in piena - Aggiornamenti in diretta sul maltempo in Italia oggi, sabato 19 ottobre: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione su Veneto, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Frane e allagamenti ovunque a causa delle forti piogge.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Maltempo - oggi allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in sette regioni - Per oggi, sabato 19 ottobre, sono attese diffuse precipitazioni e forti temporali su gran parte delle regioni italiane, con fenomeni più persistenti ed intensi su parte della Pianura Padana e sulle regioni più meridionali, accompagnati da una intensificazione del vento soprattutto sulle regioni ioniche. (Tg24.sky.it)