Doccia fredda Napoli, Manna spiazzato: ha scelto la Premier League

Il calciatore seguito da Giovanni Manna per il Napoli naviga verso scelte più ambiziose, c'è la Premier nei suoi obiettivi. Il Napoli rimane attento alle occasioni di mercato per migliorare ulteriormente la propria rosa, dopo un mercato faraonico non è detto che il Napoli non operi anche a gennaio per puntellare la formazione di Antonio Conte. In estate Conte aveva richiesto alcune cessioni di dei calciatori che però non sono arrivate, chi è andato via invece lo ha comunque fatto solo in prestito. Questo per sottolineare l'esemplare lavoro di Giovanni Manna negli acquisti. Negli ultimi tempi i partenopei stanno subendo pochissimi goal, l'arrivo di Alessandro Buongiorno ha portato una ventata d'aria fresca nello spogliatoio azzurro, domani ci sarà la sfida contro una delle poche squadre ad aver subito meno reti del club campano.

Mercato Napoli - Chelsea e Tottenham sull’obiettivo azzurro : l’esperto allarma Manna - itA svelarlo è il giornalista esperto in dinamiche di mercato, Nicolò Schira, che sul suo profilo X ufficiale (ex Twitter, ndr) svela l’interesse delle due compagini inglesi per il classe 2004. co/8BTE410Plt — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 19, 2024 . L’assenza di Stanislav Lobotka è certamente un fattore da tenere in conto, ma Billy Gilmour rappresenta già una certezza per l’ex ... (Spazionapoli.it)

Dal Real Madrid al Napoli - Manna ci riprova : il ribaltone è in atto - . itIl Napoli, così come il Milan, ha iniziato a seguire con particolare interesse Nico Paz, come riportato da calciomercato. Prima di loro, a farlo, fu Rafa Benitez col trittico di giocatori direttamente dal Real Madrid: Callejon, Higuain, Albiol. Il Real Madrid mantiene comuqnue sia il 50% sulla rivendita del calciatore dal Como che il diritto di recompra. (Spazionapoli.it)

Napoli - Manna e Conte pianificano il mercato di gennaio : 4 calciatori in bilico - Gennaio è ancora distante, ma in casa Napoli si lavora già per il mercato invernale. Il direttore sportivo e il tecnico preparano le mosse per la finestra invernale Notizie calcio Napoli. In attacco, l’eventuale partenza di Simeone renderebbe necessario l’arrivo di un sostituto, dato che Raspadori non è visto come vice-Lukaku. (Napolipiu.com)