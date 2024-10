Disney annuncia il film sul Principe Azzurro dal regista di Paddington e Wonka (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo aver contribuito a dare vita al franchise di Paddington e a un nuovo film di Willy Wonka, il regista Paul King ha puntato gli occhi su un altro personaggio iconico. Fonti hanno riferito a Deadline che King è arrivato per dirigere un nuovo film sul Principe Azzurro alla Disney. Simon Farnaby e Jon Croker stanno scrivendo insieme a King. Sebbene i dettagli della trama siano sconosciuti, il personaggio del Principe Azzurro ha molte origini nella letteratura, ma quando si tratta di Disney è solitamente collegato al personaggio che diventa l’interesse amoroso di molte delle Principesse Disney. Mentre molti lo hanno collegato a classici film d’animazione come La bella addormentata e Biancaneve, la sua vera origine è Cenerentola, dove il vero interesse amoroso di Cenerentola è il Principe Azzurro. Metropolitanmagazine.it - Disney annuncia il film sul Principe Azzurro dal regista di Paddington e Wonka Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo aver contribuito a dare vita al franchise die a un nuovodi Willy, ilPaul King ha puntato gli occhi su un altro personaggio iconico. Fonti hanno riferito a Deadline che King è arrivato per dirigere un nuovosulalla. Simon Farnaby e Jon Croker stanno scrivendo insieme a King. Sebbene i dettagli della trama siano sconosciuti, il personaggio delha molte origini nella letteratura, ma quando si tratta diè solitamente collegato al personaggio che diventa l’interesse amoroso di molte dellesse. Mentre molti lo hanno collegato a classicid’animazione come La bella addormentata e Biancaneve, la sua vera origine è Cenerentola, dove il vero interesse amoroso di Cenerentola è il

Mickey 17 - il regista spiega il motivo per cui il film ha subito un ritardo : "volevo che il film fosse..." - Il tanto atteso film Mickey 17 di Bong Joon-ho ha subito un ritardo significativo, ma ora il regista premio Oscar ha svelato il motivo dietro questo slittamento, assicurando che il risultato finale sarà esattamente come lo aveva immaginato. Mickey 17 e il motivo per il suo ritardo Basato sul romanzo di Edward Ashton, Mickey 17 racconta la storia di un clone umano inviato in missione pericolosa su ... (Movieplayer.it)

