Dall’area archeologica ai parchi Un milione di lavori con un mutuo L’opposizione | Fiesolani indebitati

(Di sabato 19 ottobre 2024) di Daniela Giovannetti L’amministrazione comunale è pronta a far ripartire gli investimenti. Fra il 2025 e il 2026 saranno spesi in opere pubbliche une 140.000 euro, cifra che, si spiega in una nota, sarà coperta dall’accensione di un. "Abbiamo necessità di far partire delle operazioni che da troppo tempo aspettano e da cui dipende la possibilità di proporre progetti che facciano crescere Fiesole e che la rendano più vivibile e sicura. Per questo – spiegano la sindaca Cristina Scaletti e l’assessora al Bilancio del Comune Donatella Golini – oltre a fare numerosi investimenti con le risorse disponibili e non vincolate, abbiamo scelto di cercare ulteriori forme di finanziamento, perché Fiesole non può più aspettare".