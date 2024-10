Spazionapoli.it - Dal Napoli al City, che promozione per l’ex azzurro Bigon: le ultime

(Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva finalmente il salto di qualità perRiccardo, unatotalmente inaspettata. Arriva una notizia direttamente dall’Inghilterra che farà sorridere i tifosi del, arriva il giusto premio perdei partenopei Riccardo. La sua ultima esperienza da dirigente sportivo è stata al Bologna, alè noto per aver scovato talenti di qualità e aver permesso agli azzurri di mostrarsi grandi all’Europa.è il nuovo direttore tecnico globale dellaGroup Un passo in avanti per Riccardo, un nuovo ruolo da ricoprire per lui che da dirigente ha guidato Reggina,, Verona e Bologna. Dopo aver lasciato il Bologna nel 2022 per Sartori ha acquisito un ruolo di maggiore responsabilità. Salto di qualità per lui, nonostante sia un ruolo diverso. Meritatissimo per quanto fatto in carriera in Italia.