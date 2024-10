Corteo a Savona per una Gaza in cerca di pace: la richiesta di un cessate il fuoco permanente (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di Savona, centinaia di persone hanno sfilato oggi per le strade della città, esprimendo la loro richiesta di un cessate il fuoco permanente in Gaza. L’evento ha attirato l’attenzione dei cittadini, convivendo con un sentimento di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese. I manifestanti, organizzati dall’Officina della pace, si sono radunati in piazza Sisto IV, davanti al municipio, prima di muoversi attraverso le vie principali della città, compresa piazza Pertini. Qui, la giornata è stata dedicata a un digiuno simbolico, un atto volto a sottolineare il dissenso contro le guerre e le violenze che colpiscono la comunità internazionale. Gaeta.it - Corteo a Savona per una Gaza in cerca di pace: la richiesta di un cessate il fuoco permanente Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel cuore di, centinaia di persone hanno sfilato oggi per le strade della città, esprimendo la lorodi unilin. L’evento ha attirato l’attenzione dei cittadini, convivendo con un sentimento di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese. I manifestanti, organizzati dall’Officina della, si sono radunati in piazza Sisto IV, davanti al municipio, prima di muoversi attraverso le vie principali della città, compresa piazza Pertini. Qui, la giornata è stata dedicata a un digiuno simbolico, un atto volto a sottolineare il dissenso contro le guerre e le violenze che colpiscono la comunità internazionale.

