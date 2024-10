Biccy.it - Cooper Koch sul suo profilo Grindr e la fede nuziale che ha al dito

(Di sabato 19 ottobre 2024) Grazie alla serie di Ryan Murphy, Monsters,ha guadagnato un’improvvisa popolarità e adesso tutti i talk show più noti in USA se lo litigano. A Watch What Happens Live with host Andy Cohen, l’attore di Monsters ha rivelato di avere un fidanzato, ma ha anche parlato della famosa scena della doccia nella serie di Netflix sui fratelli Menendez. Il 28enne ha voluto specificare di non aver usato una protesi nel telefilm (Siffredi beccati sti spicci). Sempre nel programma di Andy,ha anche ammesso di aver avuto un: “Sì avevo un. Da quanto non lo uso? Più o meno da un anno. Se tornerò? Direi di no, sto bene così”.e lache ha al. “Come mai indosso una? È successo tutto qualche mese fa. Stavamo andando agli Emmy Awards. Mio fratello gemello Payton era stato nominato per Only Murders In The Building.