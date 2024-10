Centro in Albania, Iv denuncerà Meloni alla Corte dei Conti (Di sabato 19 ottobre 2024) "Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formale alla Corte dei Conti indicando Giorgia Meloni come responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo del Centro migranti in Albania. Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot della Premier". Lo scrive sui suoi social il deputato Francesco Bonifazi, annunciando che Italia Viva presenterà denuncia. Quotidiano.net - Centro in Albania, Iv denuncerà Meloni alla Corte dei Conti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) "Lunedì prossimo presenteremo una denuncia formaledeiindicando Giorgiacome responsabile dello spreco di denaro pubblico legato allo scandalo delmigranti in. Quello che stiamo vedendo è uno scandalo per le famiglie degli italiani: quei soldi dovevano andare a Carabinieri, sanità, giovani. Non agli spot della Premier". Lo scrive sui suoi social il deputato Francesco Bonifazi, annunciando che Italia Viva presenterà denuncia.

Albania - anzi no. I 12 migranti «graziati» dal Tribunale di Roma sono arrivati a Bari. Salvini : «Giudici da centro sociale» - Da ex magistrato riterrei quasi sacrilego pensare che il governo cui appartengo dichiari guerra alla magistratura, cosa che non è e non sarà mai, ha dichiarato a margine di un convegno a Palermo. Dopo lo sbarco (sotto la pioggia) i 12 migranti – 7 bengalesi e 5 egiziani – sono stati fatti salire su due pullmini che sono subito partiti alla volta del Cara di Bari, dove per il momento saranno ... (Open.online)

Migranti in Albania - Nordio rassicura : “Centrodestra è contro la sentenza - non la magistratura” - "Non può essere la magistratura a definire uno Stato più o meno sicuro, è una decisione di altissima politica. . nderemo dei provvedimenti legislativi" ha dichiarato il ministro, sottolineando che tali decisioni potrebbero portare anche a gravi incidenti diplomatici L'articolo Migranti in Albania,. (Ildifforme.it)

Albania - Landini : “Gravissimi gli attacchi di Meloni alla magistratura - i soldi spesi per il centro sono uno schiaffo a tutti noi” - È un governo pericoloso per la democrazia del nostro Paese. Le leggi le devono rispettare pure loro, come chiunque altro. Questa storia che siccome uno è stato votato può fare quello che gli pare è contro la nostra Costituzione. “Trovo gravissimo che Giorgia Meloni attacchi l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. (Ilfattoquotidiano.it)