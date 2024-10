‘Bando accoglienza’: fondi a pioggia: "Ma così sono arrivate le briciole" (Di sabato 19 ottobre 2024) "Il Bando accoglienza della Regione Marche è un ottimo strumento per sostenere i progetti di promozione turistica messi in campo da associazioni ed enti locali. Ma così come è, visti i contributi esigui che sono stati riconosciuti per importanti progetti (rispetto a quelle che sono stati gli investimenti) non va bene". A dirlo è Davide Ippaso, direttore della Confesercenti di Pesaro, che commenta i risultati della pubblicazione delle graduatorie del Bando Accoglienza 2024. Da anni la Regione, attraverso questo bando, sostiene infatti la realizzazione di attività e progetti capaci di valorizzare i territori, per migliorarne la qualità dell’offerta turistica e incrementare le presenze in arrivo sia dall’Italia che dall’estero. Ilrestodelcarlino.it - ‘Bando accoglienza’: fondi a pioggia: "Ma così sono arrivate le briciole" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "Il Bando accoglienza della Regione Marche è un ottimo strumento per sostenere i progetti di promozione turistica messi in campo da associazioni ed enti locali. Macome è, visti i contributi esigui chestati riconosciuti per importanti progetti (rispetto a quelle chestati gli investimenti) non va bene". A dirlo è Davide Ippaso, direttore della Confesercenti di Pesaro, che commenta i risultati della pubblicazione delle graduatorie del Bando Accoglienza 2024. Da anni la Regione, attraverso questo bando, sostiene infatti la realizzazione di attività e progetti capaci di valorizzare i territori, per migliorarne la qualità dell’offerta turistica e incrementare le presenze in arrivo sia dall’Italia che dall’estero.

