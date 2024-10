Ballando con le stelle puntata di oggi | spareggio e chi è a rischio Raoul Bova ballerino per una notte

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nuovadicon le, sabato 19 ottobre. Il quarto appuntamento si aprirà con uno. A sfidarsi, per restare in gara nel programma condotto da Milly Carlucci, in onda in prima serata su Rai 1, saranno Sonia Bruganelli in coppia con Carlo Aloia, e Alan Friedman con Giada Lini. Chi tra i due ritornerà in pista?sarà il ‘per una’. L’attore, che è tornato a vestire i panni di Don Massimo nella 14esima stagione di ‘Don Matteo’, si cimenterà in un valzer sulle note del brano ‘My Way’ insieme a Maria Ermachkova. La scorsa settimana Bianca Guaccero, in coppia con Giovanni Pernice, ha conquistato di nuovo con la sua esibizione sulle note di ‘Nei giardini che nessuno sa’ di Renato Zero. L’attrice e presentatrice è così in vetta alla classifica.