Arezzo | la città dei miraggi | quando le rotonde si fanno attendere più delle mummie

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lache merita di meglio ma si accontenta di errori e negligenze! L’ Anfiteatro: ol parco è abbandonato alle erbacce e sbarrato da mesi, con impalcature che durano da decenni. I sottopassi? Sfalsati, ribassati e immediatamente allagati.ancora da completare,trovate in via Romana o forse sono solo gli operai che dovrebbero mettersi all’opera per i “porcilai”, per piazza Giotto, la rotonda del Mazzi e quella di via Fiorentina. Quanto tempo resteranno le impalcature sulla Pieve? Forse saranno tolte giusto in tempo per le foto del 2050! E poi c’è la stazione TAV, i mercatini flop, affossati dalle scarse norme igieniche e utili solo ai soliti noti.