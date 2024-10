Ilfattoquotidiano.it - Ambiente scrive ad homo sapiens: se sei davvero preoccupato, non fare figli e demolisci l’auto

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) di Lelio Freccero Da:A:Oggetto: fatti, non pugnette Gentilissimo, ti sento pronunciare il mio nome in continuazione, declinato sotto varie forme, sostenibilità, rigenerazione, emergenza. Alcuni tuoi simili stanno costruendo un’intera carriera sul mio nome. Ma perché? Cosa vuoi? Sono confuso. Tra le specie viventi, sei sempre stato il più egoista. Ora non fai altro che preoccuparti per me. Discuti tantissimo, mostri grafici, fai previsioni catastrofiche. Se sei, fammi un favore, parla di meno e passa all’azione. Oppure nonnulla, ma lasciami in pace! Se stai leggendo queste righe, metà del danno è ormai fatto, esisti, ma sevuoi darmi una mano, ecco qualche suggerimento per rimediare all’altra metà. 1) Non. Se hai già dei, non accopparli, ma non insistere per avere dei nipotini.