Allerta maltempo sull’Italia fiumi osservati speciali in Emilia Romagna

(Adnkronos) – E' Allerta maltempo oggi 19 ottobre sull'Italia con tanta pioggia e nubifragi su alcune Regioni e fiumi osservati speciali. "Condizioni di forte maltempo a causa della formazione di un ciclone mediterraneo alimentato sia dalle acque ancora miti del mare sia da correnti instabili in discesa dal Nord Atlantico – spiega all'Adnkronos il meteorologo

Maltempo - week end con allerta meteo nel novarese e Vco - Prosegue l'allerta meteo nel novares e Vco, dove dopo una breve tregua dalla pioggia è previsto un nuovo peggioramento del tempo. Secondo l'ultimo bollettino di Arpa, infatti, è confermata per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre, l'allerta gialla per rischio idrogeologico, che proseguirà... (Novaratoday.it)

Allerta maltempo : il calcio dilettantistico si ferma domenica pomeriggio - Il maltempo ferma tutti i campionati dall'Eccellenza in giù. Si salva solo la Serie D. Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, al fine di preservare l’integrità fisica degli atleti, dirigenti ed arbitri e... (Padovaoggi.it)