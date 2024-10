Al via la campagna di immunizzazione dei bambini contro il virus respiratorio (Di sabato 19 ottobre 2024) Prenderà il via dal prossimo 21 ottobre, in Emilia-Romagna, la campagna di immunizzazione dei bambini contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile della bronchiolite nei neonati. La profilassi sarà effettuata con una singola dose dell’anticorpo monoclonale nirsevimab. In attesa Parmatoday.it - Al via la campagna di immunizzazione dei bambini contro il virus respiratorio Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Prenderà il via dal prossimo 21 ottobre, in Emilia-Romagna, ladideiilsinciziale (VRS), responsabile della bronchiolite nei neonati. La profilassi sarà effettuata con una singola dose dell’anticorpo monoclonale nirsevimab. In attesa

Virus sinciziale - al via l'immunizzazione in Toscana. Cosa è - come si trasmette e i rischi per i bambini - Il nuovo anticorpo monoclonale rappresenta una rivoluzione nella prevenzione: si stima che in questo modo sarà possibile ridurre di oltre l’80% i ricoveri ospedalieri nei neonati. (Lanazione.it)

Virus respiratorio sinciziale nei bambini - in Toscana - al via l’immunizzazione con anticorpi monoclonali - Questa protezione sarà fornita attraverso anticorpi monoclonali. Un piccolo numero di dosi sarà disponibile anche nei punti nascita. L’avvio della campagna era inizialmente previsto per il primo ottobre, ma ritardi nella consegna dei farmaci hanno posticipato l'inizio in tutta Italia. In questo caso, i neonati saranno immunizzati direttamente alla nascita nei reparti di neonatologia di tutti gli ... (Lanazione.it)

Lotta al virus sinciziale - via all’immunizzazione. “Anticorpi monoclonali per seimila bambini” - Come procede, più in generale, la copertura vaccinale fra i bambini? “Direi bene, visto che siamo al 95% per gli obbligatori (polio, difterite, pertosse, morbillo). Come funzionerà la campagna? “Innanzitutto una premessa: non si tratta di un vaccino ma di un nuovo anticorpo monoclonale che ha dimostrato un’efficacia elevata, con una riduzione di oltre l’80% dei ricoveri. (Lanazione.it)