Al via i lavori del G7 Difesa a Napoli Crosetto mostra un cornetto porta fortuna

Si aprono stamattina 19 ottobre a Palazzo Reale a Napoli i lavori del G7 Difesa. Nel cortile d'onore ha avuto luogo la cerimonia di saluto con il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha accolto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, e a seguire tutte le delegazioni. Ai lavori della riunione ministeriale partecipano anche il segretario generale della Nato, Mark Rutte, e l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. I lavori affronteranno la situazione in Ucraina, in Medioriente, in Africa e nell'Indopacifico. Prima dell'avvio dei lavori Crosetto ha mostrato un cornetto porta fortuna che gli è stato regalato ieri sera, nel corso della cena di gala, dal maestro Genny Di Virgilio.

