Ilrestodelcarlino.it - A ‘Meet the Docs!’ all’ExAtr giornata sulla questione di genere

(Di sabato 19 ottobre 2024) Il weekend del Meet the Docs! Forlì Film Festcomincia con unaincentratadi. Si apre con ‘Les amoreux des bancs publics – La via che resiste con l’arte’, proiezione dedicata alle scuole sul ruolo della street-art in Tunisia dopo le contestazioni del 2010. Alle 11 la presentazione aperta al pubblico dei progetti selezionati con la call ‘Pitch Sconfinato! Sguardi femminilicontemporaneità’, realizzata con Cna Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna, D.E-R – Documentaristi Emilia-Romagna e 100autori. Il pomeriggio sarà focalizzatorappresentanza dinel cinema. Alle 14.30 Caffè con la sceneggiatrice Anita Rivaroli e l’attrice Maria Vittoria Dallasta, in dialogo con Francesca Marchesini di Spinosa Magazine sul rapporto tra fiction e reale.