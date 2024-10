Weekend con nuvole e pioggia. Potenziata l'allerta meteo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un fine settimana instabile è quello che si prospetta nel Lecchese. Simile il copione delle giornate che seguiranno, con improvvisi rovesci di pioggia ad alternrsi a schiarite. Le temperature, tuttavia, rimarranno sopra la media del periodo autunnale, con massime che potranno raggiungere i 20° C Leccotoday.it - Weekend con nuvole e pioggia. Potenziata l'allerta meteo Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un fine settimana instabile è quello che si prospetta nel Lecchese. Simile il copione delle giornate che seguiranno, con improvvisi rovesci diad alternrsi a schiarite. Le temperature, tuttavia, rimarranno sopra la media del periodo autunnale, con massime che potranno raggiungere i 20° C

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prosegue la fase di maltempo : nuvole e pioggia ci accompagnano fino al weekend - Venti: In pianura moderati da est con rinforzi nel pomeriggio-sera; In quota a 2000 m forti meridionali. Nevicate solo ad alta quota (oltre i 3000/3200 m). Temperature: In lieve calo nei valori massimi; Zero termico stabile intorno ai 3200 m. Breve pausa dal maltempo con parziali schiarite in mattinata, seguite da un nuovo peggioramento a carattere sparso nel corso della giornata. (Bergamonews.it)

Weekend senza pioggia : tempo in miglioramento fino all’inizio di settimana prossima - Temperature: Minime in lieve aumento (10/13°C), massime in calo (17/20°C). In mattinata locali piovaschi possibili tra varesotto e comasco. Temperature: Minime in lieve aumento (11/14°C), massime in aumento (19/22°C). Sabato 12 ottobre 2024 Tempo Previsto: Cielo parzialmente nuvoloso per il transito di nuvolosità nel corso della giornata, più compatta sui settori occidentali. (Bergamonews.it)

Ancora pioggia ma dal weekend parte l'ottobrata con tempo stabile - In serata residue piogge sulle coste del Veneto e sul Friuli-Venezia Giulia, ampi spazi di sereno altrove. In serata e nella notte tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, soprattutto al nord-ovest con fenomeni anche intensi. In serata tempo ancora asciutto con velature in transito ovunque. (Agi.it)