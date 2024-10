Wall Street apre contrastata Dj-033% Nasdaq +043%

Wall Street apre contrastata, Dj-0,33%, Nasdaq +0,43% (Di venerdì 18 ottobre 2024) Wall Street apre in altalena. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 43.093,50, il Nasdaq sale dello 0,43% a 18.460,89 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,20% a 5.852,80 punti. Quotidiano.net - Wall Street apre contrastata, Dj-0,33%, Nasdaq +0,43% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)in altalena. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 43.093,50, ilsale dello 0,43% a 18.460,89 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,20% a 5.852,80 punti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Wall Street apre contrastata - Dj-0 - 33% - Nasdaq +0 - 43% - Wall Street apre in altalena. Il Dow Jones perde lo 0,33% a 43.093,50, il Nasdaq sale dello 0,43% a 18.460,89 punti mentre lo S&P 500 avanza dello 0,20% a 5.852,80 punti. (Quotidiano.net)

Borsa : l'Europa prosegue senza strappi in attesa Wall Street - Debole Londra che cede lo 0,3%. Francoforte guadagna lo 0,3 per cento. 712 dollari l'oncia. Infine l'euro si apprezza sul dollaro con cui scambia a 1,0848. Quanto alle materie prime, il petrolio gira in calo con il wti a 70,4 dollari al barile (-0,4%) e il brent a 74,1 dollari (-0,5%). Sul fronte dei beni rifugio l'oro conferma il record e passa a 2. (Quotidiano.net)

Wall Street apre positiva - Dj +0 - 32% - Nasdaq +0 - 89% - Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,32% a 43.222,52 punti, il Nasdaq avanza dello 0,89% a 18.523,03 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,57% a 5.875,74 punti. (Quotidiano.net)