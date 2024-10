Ilrestodelcarlino.it - Virtus, tra sconfitte e dubbi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Aspettando Godot. Potrebbe essere questo il tema di unache, in Europa, cade a Monaco. E lo fa per la quarta volta consecutiva. Ma l’attesa, come nell’opera di Samuel Beckett, lascia tanti punti interrogativi. Chi sarebbe il Godot capace di cambiare volto e ridare fiducia alla? Certo, fuori c’è ancora Devontae Cacok. Ma si tratta di un giocatore fermo da quasi dieci mesi. E di un giocatore che, lo scorso anno, non dimentichiamolo, era il cambio del pivot titolare (Dunston). Può Devontae, cambiare il volto alla squadra? Pur riconoscendone atletismo, più che fisicità, appare arduo ipotizzare una variazione così marcata. E il confronto con lo scorso anno diventa impietoso. Un anno fa lacorreva, dava spettacolo e vinceva. Quella attuale si inceppa, prigioniera die forse di qualche equivoco. Un anno fa, le gare le decideva Lundberg.