Una scuola su cinque è senza DSGA, Anief: “Indire il bando di concorso entro l’anno per risolvere il problema” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “È urgente attivare un nuovo bando di concorso per i Direttori dei servizi generali e amministrativi dell’istruzione pubblica”: lo sollecita Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, denunciando che “nonostante la progressione professionale dei facenti funzione all’Area dell’Elevata Qualificazione e malgrado le stabilizzazioni degli ultimi anni, oggi ci ritroviamo con una scuola su cinque senza DSGA”. L'articolo Una scuola su cinque è senza DSGA, Anief: “Indire il bando di concorso entro l’anno per risolvere il problema” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “È urgente attivare un nuovodiper i Direttori dei servizi generali e amministrativi dell’istruzione pubblica”: lo sollecita Marcello Pacifico, presidente nazionale, denunciando che “nonostante la progressione professionale dei facenti funzione all’Area dell’Elevata Qualificazione e malgrado le stabilizzazioni degli ultimi anni, oggi ci ritroviamo con unasu”. L'articolo Unasu: “ildiperil” .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rinnovo CCNL Scuola 2022 2024: per Anief necessari ulteriori aumenti stipendi - In vista dell'avvio del confronto con il Ministero dell'istruzione sul rinnovo del CCNL Scuola 2022 2024, il sindacato Anief mette in luce i temi centrali da trattare, tra cui aumenti salariali e equi ... (ticonsiglio.com)

AFAM: i sindacati chiedono al MUR un incontro sull’avvio anno accademico 2024/25 - Necessario discutere urgentemente le principali problematiche per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative ... (flcgil.it)

Incontro Valditara-sindacati dell’8 ottobre: dagli idonei dei concorsi 2020 e 2023 alla Carta Docente. Ecco cosa è stato detto - L'incontro tra il Ministro dell'Istruzione e del Merito e i sindacati ha segnato la settimana uscente: da un lato la conferma, da parte del Ministro, del bando per il concorso PNRR2 dall'altra la comu ... (orizzontescuola.it)