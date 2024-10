Trump accusa Zelenskij per la guerra in Ucraina e Biden per averla “provocata” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle recenti dichiarazioni fatte durante un podcast con Patrick Bet-David, Donald Trump ha nuovamente sollevato una questione che fa discutere: la responsabilità del presidente ucraino Vladimir Zelenskij nel conflitto tra Russia e Ucraina. Trump ha affermato che Zelenskij non avrebbe mai dovuto permettere che la guerra iniziasse, andando a rafforzare una retorica sempre più vicina all'aggressore, Vladimir Putin. “Non avrebbe mai dovuto permettere che quella guerra iniziasse. È una guerra persa”, ha dichiarato Trump, aggiungendo che il presidente Joe Biden avrebbe “provocato quella guerra” e che non sarebbe mai accaduta se lui fosse stato al potere. Patrick Bet-David, conduttore del podcast, è un imprenditore e autore iraniano-statunitense, noto per aver fondato l’azienda di servizi finanziari PHP Agency. Panorama.it - Trump accusa Zelenskij per la guerra in Ucraina e Biden per averla “provocata” Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle recenti dichiarazioni fatte durante un podcast con Patrick Bet-David, Donaldha nuovamente sollevato una questione che fa discutere: la responsabilità del presidente ucraino Vladimirnel conflitto tra Russia eha affermato chenon avrebbe mai dovuto permettere che lainiziasse, andando a rafforzare una retorica sempre più vicina all'aggressore, Vladimir Putin. “Non avrebbe mai dovuto permettere che quellainiziasse. È unapersa”, ha dichiarato, aggiungendo che il presidente Joeavrebbe “provocato quella” e che non sarebbe mai accaduta se lui fosse stato al potere. Patrick Bet-David, conduttore del podcast, è un imprenditore e autore iraniano-statunitense, noto per aver fondato l’azienda di servizi finanziari PHP Agency.

