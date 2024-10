Tragico omicidio-suicidio a San Severo: uomo spara alla moglie e si toglie la vita (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una mattinata drammatica ha segnato la tranquillità di San Severo, in provincia di Foggia, dove un uomo ha sparato alla moglie in pieno giorno nel parcheggio di un supermercato Eurospin, per poi togliersi la vita con la stessa arma. Questo Tragico evento ha scosso la comunità locale e pone interrogativi sul tema della violenza domestica, un fenomeno che continua ad affliggere molte famiglie italiane. La sequenza dell’evento L’episodio si è verificato venerdì 18 ottobre, in un momento in cui il parcheggio del supermercato Eurospin era affollato da clienti e dipendenti intenti nelle loro normali attività. Secondo le ricostruzioni, l’uomo, armato, ha raggiunto la moglie e, in un’aggressione avvenuta a distanza ravvicinata, ha aperto il fuoco, colpendola ripetutamente. Gaeta.it - Tragico omicidio-suicidio a San Severo: uomo spara alla moglie e si toglie la vita Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Una mattinata drammatica ha segnato la tranquillità di San, in provincia di Foggia, dove unhatoin pieno giorno nel parcheggio di un supermercato Eurospin, per poirsi lacon la stessa arma. Questoevento ha scosso la comunità locale e pone interrogativi sul tema della violenza domestica, un fenomeno che continua ad affliggere molte famiglie italiane. La sequenza dell’evento L’episodio si è verificato venerdì 18 ottobre, in un momento in cui il parcheggio del supermercato Eurospin era affollato da clienti e dipendenti intenti nelle loro normali attività. Secondo le ricostruzioni, l’, armato, ha raggiunto lae, in un’aggressione avvenuta a distanza ravvicinata, ha aperto il fuoco, colpendola ripetutamente.

