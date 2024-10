Superlega, la Sir vuole proseguire sulla strada intrapresa. Piccinelli: "Occhio al loro servizio" (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Sir Susa Vim Perugia è stata autrice fino a questo momento di un percorso pressochè netto. La vittoria di Padova, un po' stentata rispetto a quelle che erano le previsioni, ha fatto storcere il naso a qualcuno ma il chiaro 3-0 di Modena ha prodotto l'effetto immediato di diradare qualche nube Perugiatoday.it - Superlega, la Sir vuole proseguire sulla strada intrapresa. Piccinelli: "Occhio al loro servizio" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Sir Susa Vim Perugia è stata autrice fino a questo momento di un percorso pressochè netto. La vittoria di Padova, un po' stentata rispetto a quelle che erano le previsioni, ha fatto storcere il naso a qualcuno ma il chiaro 3-0 di Modena ha prodotto l'effetto immediato di diradare qualche nube

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Juventus vuole uscire dalla Superlega ma non ci riesce : è prigioniera di Real Madrid e Barcellona - La Juventus sta provando ad uscire dalla Superlega ma non ci riesce. I bianconeri devono ottenere il consenso di Real Madrid e Barcellona che però non è ancora arrivato.Continua a leggere . (Fanpage.it)