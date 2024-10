Sparatoria a Casalabate: scuola, sindacati e imprenditori in un’assemblea pubblica a Trepuzzi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Trepuzzi – Una prima riunione di raccordo e coordinamento si è tenuta nel pomeriggio di ieri, nell’aula consiliare a Trepuzzi, alla presenza di cittadini, di una dozzina di associazioni e di un sacerdote in rappresentanza degli altri parroci. Dopo l’agguato a colpi d’arma da fuoco contro un Lecceprima.it - Sparatoria a Casalabate: scuola, sindacati e imprenditori in un’assemblea pubblica a Trepuzzi Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)– Una prima riunione di raccordo e coordinamento si è tenuta nel pomeriggio di ieri, nell’aula consiliare a, alla presenza di cittadini, di una dozzina di associazioni e di un sacerdote in rappresentanza degli altri parroci. Dopo l’agguato a colpi d’arma da fuoco contro un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sparatoria a Casalabate: scuola, sindacati e imprenditori in un’assemblea pubblica a Trepuzzi - La riunione di coordinamento nel pomeriggio di ieri ha stabilito per giovedì prossimo la data della grande assemblea pubblica. Associazioni, cittadini, parroci e amministratori dicono di “no” alla vio ... (lecceprima.it)

Casalabate, sparatoria nella marina: gambizzato un giovane - Ancora una sparatoria in Provincia di Lecce. Nel tardo pomeriggio di ieri, poco prima delle 19, un giovane di 33 anni è stato vittima di un agguato a Casalabate, località balneare situata lungo la cos ... (pianetalecce.it)

Un uomo gambizzato sotto casa: killer in azione nella marina leccese di Casalabate. Si teme una nuova guerra di mala - Il 33enne Nicolas Giordano ha chiamato l’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale Vito Fazzi: non è in pericolo di vita. Indaga la polizia. Pochi giorni ... (bari.repubblica.it)