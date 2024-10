Sinwar, il capo di Hamas, è stato ucciso durante un raid casuale: gli ultimi momenti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Yahya Sinwar, leader di Hamas e mente dietro gli attacchi del 7 ottobre, ha passato l’ultimo anno nascosto nel sottosuolo di Gaza, protetto da pochi uomini fidati e ostaggi israeliani utilizzati come scudo umano. Nonostante i suoi piani per rimanere al sicuro, la sua fine è arrivata in modo del tutto inatteso, durante una pattuglia di routine delle truppe israeliane nel sud della Striscia. Nessun ostaggio è stato trovato sul posto. Una scoperta inaspettata Una pattuglia dell’Idf, l’esercito israeliano, stava perlustrando Tal al-Sultan, nel quartiere di Rafah. Tre militanti sono stati intercettati e neutralizzati. Nulla di strano, almeno fino al giorno dopo. Quando i soldati sono tornati sul luogo per esaminare i corpi, hanno notato una somiglianza inquietante tra uno dei cadaveri e Sinwar. Troppo rischioso toccare il corpo, che poteva essere stato minato. Quifinanza.it - Sinwar, il capo di Hamas, è stato ucciso durante un raid casuale: gli ultimi momenti Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Yahya, leader die mente dietro gli attacchi del 7 ottobre, ha passato l’ultimo anno nascosto nel sottosuolo di Gaza, protetto da pochi uomini fidati e ostaggi israeliani utilizzati come scudo umano. Nonostante i suoi piani per rimanere al sicuro, la sua fine è arrivata in modo del tutto inatteso,una pattuglia di routine delle truppe israeliane nel sud della Striscia. Nessun ostaggio ètrovato sul posto. Una scoperta inaspettata Una pattuglia dell’Idf, l’esercito israeliano, stava perlustrando Tal al-Sultan, nel quartiere di Rafah. Tre militanti sono stati intercettati e neutralizzati. Nulla di strano, almeno fino al giorno dopo. Quando i soldati sono tornati sul luogo per esaminare i corpi, hanno notato una somiglianza inquietante tra uno dei cadaveri e. Troppo rischioso toccare il corpo, che poteva essereminato.

