Silent Hill 2 Remake, Bloober Team vuole realizzare altri remake oppure dei capitoli nuovi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bloober Team ha affermato che è pronta a sviluppare altri remake di Silent Hill dopo il recente ed apprezzato Silent Hill 2 remake, dicendosi inoltre aperta anche all'idea di creare dei capitoli inediti del celeberrimo franchise horror. Wojciech Piejko, direttore e progettista di Bloober Team, insieme a Wojciech Piejko, direttore e produttore del gioco horror di sopravvivenza fantascientifico appena annunciato Cronos: The New Dawn, hanno preso parte ad una nuova intervista con IGN USA, rivelando che il Team è aperto a tutte le opportunità che ritiene interessanti in merito al futuro della serie. Piejko ha affermato quanto segue: "Penso che siamo sempre aperti. Se ci piace l'opportunità, la cogliamo. Ci sono opportunità che devi cogliere. Come Silent Hill 2, puoi rifare la leggenda. Quindi sì, credo che tutto sia possibile".

