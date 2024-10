Ilgiorno.it - Sfilata di trattori e pigiatura d’uva. Riecco le radici

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il teatro dialettale e ladei, le mostre di pittura e ladell’uva, le bancarelle dei produttori locali, i giochi e le attività degli artigiani. La Brianza ritrova per un weekend le suecontadine. Lo farà questo fine settimana a Tregasio con la “Festa del Ringraziamento“ organizzata dalla parrocchia della frazione di Triuggio. Le iniziative cominceranno sabato alle 17 con l’inaugurazione della mostra di dipinti del pittore Giancarlo Lissoni dal titolo “Cult, cude’, cuda“, esposta nell’oratorio neoclassico della Rotonda. Alle 21 sul palco del cineteatro dell’oratorio la Compagnia del Gelsomino porterà in scena la commedia dialettale “Se ghe fudessi minga mi“. Domenica alle 9.30deicon il corteo dei bambini della scuola materna guidati dalle mascotte della fattoria, con partenza dalle elementari di via don Colli.