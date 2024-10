Scoppia lite tra due colleghi in un cantiere: uno accoltella l’altro, poi lo accompagna in ospedale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un operaio di 33 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Milano per avere colpito a coltellate il collega all'addome al termine di una discussione in un cantiere di viale Certosa a Milano. Fanpage.it - Scoppia lite tra due colleghi in un cantiere: uno accoltella l’altro, poi lo accompagna in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un operaio di 33 anni è stato arrestato dalla polizia locale di Milano per avere colpito a coltellate il collega all'addome al termine di una discussione in undi viale Certosa a Milano.

