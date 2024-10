Rock in Roma 2025: Finley in concerto il 24 giugno 2025 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Finley 24 giugno 2025 Rock in Roma Apertura porte: h 19:00 Inizio concerto: h 21:45 Prezzi dei biglietti: Posto Unico Intero: € 30,00 + € 4,50 d.p. Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di lunedì 21 ottobre 2024 su RockinRoma.com e su ticketone.it Rock in Roma accoglierà i Finley il 24 giugno 2025, in una delle tappe più attese del “Tutto è Possibile in Tour”, dopo il trionfo del loro show-evento al Forum di Milano. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di lunedì 21 ottobre 2024 su RockinRoma.com e su ticketone.it. La storica band pop punk italiana è pronta a infiammare il palco Romano con un’esibizione esplosiva, ripercorrendo i brani che li hanno resi celebri e presentando dal vivo le canzoni dell’ultimo album, “Pogo Mixtape – Vol. 1”, pubblicato a maggio 2024. Romadailynews.it - Rock in Roma 2025: Finley in concerto il 24 giugno 2025 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)24inApertura porte: h 19:00 Inizio: h 21:45 Prezzi dei biglietti: Posto Unico Intero: € 30,00 + € 4,50 d.p. Biglietti disponibili dalle ore 14:00 di lunedì 21 ottobre 2024 suin.com e su ticketone.itinaccoglierà iil 24, in una delle tappe più attese del “Tutto è Possibile in Tour”, dopo il trionfo del loro show-evento al Forum di Milano. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14:00 di lunedì 21 ottobre 2024 suin.com e su ticketone.it. La storica band pop punk italiana è pronta a infiammare il palcono con un’esibizione esplosiva, ripercorrendo i brani che li hanno resi celebri e presentando dal vivo le canzoni dell’ultimo album, “Pogo Mixtape – Vol. 1”, pubblicato a maggio 2024.

