Ragazzo di 19 anni gettato in mare di notte con le mani legate: «Picchiato e violentato da una baby gang». Salvato da un pescatore (Di venerdì 18 ottobre 2024) mani legate dietro la schiena, un piede incastrato in uno scoglio. Così ha resistito per oltre due ore un Ragazzo di 19 anni ritrovato da un pescatore nelle acque del molo Santo Spirito di Leggo.it - Ragazzo di 19 anni gettato in mare di notte con le mani legate: «Picchiato e violentato da una baby gang». Salvato da un pescatore Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)dietro la schiena, un piede incastrato in uno scoglio. Così ha resistito per oltre due ore undi 19ritrovato da unnelle acque del molo Santo Spirito di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ragazzo di 16 anni reagisce a una rapina : accoltellato dai banditi - Il ragazzo è stato poi dimesso dall’ospedale con 21 giorni di prognosi per ferite da arma bianca alla gamba destra. Ennesimo episodio di violenza a Napoli. Il padre di lui vede tutto dal balcone, scende e lo accoltellaLeggi anche: La madre non gli dà i soldi per la droga, lui la colpisce con dieci coltellate: gravissima Secondo quanto si è appreso finora, sembra che il 16enne sia stato ... (Thesocialpost.it)

Il ragazzo di 16 anni incastrato in Brianza dal cane antidroga : nascondeva 20 dosi (e droga anche a casa) - A sorprendere i minorenni sono stati gli agenti della polizia locale che nel pomeriggio di martedì 15 ottobre a Seveso hanno effettuato un servizio di controllo del territorio coordinato che ha visto impegnato il. . Due ragazzini sono finiti nei guai in Brianza, sorpresi con della droga al seguito. (Monzatoday.it)

Grave incidente sulla A4 tra Peschiera e Sirmione : muore un ragazzo bresciano di 20 anni - Nello schianto un ragazzo bresciano di 20 anni è morto (sembra che fosse seduto sui sedili posteriori di una delle auto coinvolte) e una seconda persona è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata dagli operatori del Suem 118 all'ospedale di Peschiera del Garda. . Sul posto la polizia Stradale che ha effettuato i rilievi. (Ilgiorno.it)