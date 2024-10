Orlandi, l’avvocato Sgrò: “Chiediamo di consultare le agende di Ciampi. La grazia ad Alì Agca ha a che fare con Emanuela”. Poi l’appello a papa Francesco (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Colgo l’occasione per rinnovare, anche da questa sede, il mio appello al Santo Padre. Io mi auguro che riceva gli Orlandi: un contatto diretto potrebbe aiutare il lavoro di tutti quanti”. Lo ha detto ieri l’avvocato di Pietro Orlandi, Laura Sgrò, nel corso dell’audizione alla Commissione di inchiesta parlamentare che indaga sulle misteriose scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due 15enni di cui si sono perse le tracce a Roma nell’estate del 1983. Sgrò ha citato padre Federico Lombardi che, audito dalla stessa commissione, aveva detto che il Vaticano aveva sempre collaborato. “Purtroppo non è andata cosi”, ha commentato l’avvocato elencando tutti i casi nei quali, a suo avviso, non c’è stata collaborazione da parte dei rappresentanti della Santa Sede. “Noi la collaborazione l’abbiamo sempre cercata, l’abbiamo sempre voluta”, ha ribadito Laura Sgrò. Ilfattoquotidiano.it - Orlandi, l’avvocato Sgrò: “Chiediamo di consultare le agende di Ciampi. La grazia ad Alì Agca ha a che fare con Emanuela”. Poi l’appello a papa Francesco Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Colgo l’occasione per rinnovare, anche da questa sede, il mio appello al Santo Padre. Io mi auguro che riceva gli: un contatto diretto potrebbe aiutare il lavoro di tutti quanti”. Lo ha detto ieridi Pietro, Laura, nel corso dell’audizione alla Commissione di inchiesta parlamentare che indaga sulle misteriose scomparse die Mirella Gregori, le due 15enni di cui si sono perse le tracce a Roma nell’estate del 1983.ha citato padre Federico Lombardi che, audito dalla stessa commissione, aveva detto che il Vaticano aveva sempre collaborato. “Purtroppo non è andata cosi”, ha commentatoelencando tutti i casi nei quali, a suo avviso, non c’è stata collaborazione da parte dei rappresentanti della Santa Sede. “Noi la collaborazione l’abbiamo sempre cercata, l’abbiamo sempre voluta”, ha ribadito Laura

“I casi di Emanuela Orlandi e Mirella vanno separati - questo è un intrigo a chilometro zero” : l’avvocato della famiglia Gregori in commissione d’inchiesta - . “Un intrigo a chilometro zero”: l’avvocato Nicodemo Gentile ha definito così la scomparsa di Mirella Gregori, la 15enne risucchiata nel centro di Roma dal nulla il 7 maggio del 1983, dopo che un suo ex compagno di scuola, tale Alessandro, le citofonò per incontrarsi a Porta Pia. Ascoltato ieri dalla commissione, l’avvocato Nicodemo Gentile, ha chiesto di secretare la sua seduta. (Ilfattoquotidiano.it)

Mirella Gregori - l’avvocato di famiglia non ha dubbi : “Non c’entra niente con la Orlandi” - Secondo l’avvocato, il caso di Mirella è un “intrigo quasi a chilometro zero”, localizzato nel suo quartiere e nelle sue relazioni personali, e non collegato alla complessa trama internazionale del caso Orlandi. Tra i soggetti chiave del caso, emerge il nome di Sonia De Vito, un’amica di Mirella, che ha chiesto di essere ascoltata a porte chiuse dalla commissione. (Thesocialpost.it)

Emanuela Orlandi - gli audio esclusivi : “Lei è intelligente - capirà quando dovrà smentire”. L’avvocato “dei misteri” Gennaro Egidio e il suo enigmatico ruolo nei casi di Emanuela e Gregori - L’annuncio formale di nomina del legale fu fatto il 22 luglio da Mario Meneguzzi, in qualità di portavoce degli Orlandi. L’avvocato, riscontrando le difficoltà del rapitore a esprimersi in italiano, gli chiede: “Vuol parlare in inglese?” ma lui si rifiuta perché se parlasse in inglese, gli dice, Egidio avrebbe più possibilità di identificare le sue origini mentre “Parlando in italiano non ... (Ilfattoquotidiano.it)