Nuovo ricovero per Zdenek Zeman: il tecnico boemo colpito da ischemia (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuovo ricovero per Zdenek Zeman. Il tecnico boemo è ricoverato presso la clinica 'Pierangeli' di Pescara da tre giorni, dopo aver accusato un malore martedì scorso nella sua casa a Roma. Il tecnico non sarebbe in pericolo di vita, è tenuto sotto stretta osservazione con accertamenti

Luis Enrique - pronto il rinnovo con il PSG. Ecco i dettagli sul nuovo contratto del tecnico - Luis Enrique è pronto a rinnovare il suo contratto con il PSG. Ecco tutti i dettagli per il prolungamento dell’ex tecnico della Roma Luis Enrique è il pilastro del nuovo ciclo del PSG: tanti giovani, molta fame e la voglia di alzare la Champions League dopo tanti anni deludenti e aspettative crollate nonostante i tantissimi […]. (Calcionews24.com)

Inghilterra - ufficiale : Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico - Lavorando a stretto contatto con Anthony come mio assistente allenatore, faremo tutto il possibile per rendere l’Inghilterra vincente e i tifosi orgogliosi. L’allenatore tedesco sarà affiancato da Anthony Barry, suo vice già nella scorsa stagione al Bayern Monaco e in precedenza al Chelsea. . Voglio ringraziare la FA, in particolare Mark e John, per la loro fiducia e non vedo l’ora di iniziare ... (Sportface.it)

Thomas Tuchel è il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra - Thomas Tuchel ha accettato di diventare il nuovo commissario tecnico dell`Inghilterra, dopo aver concluso un accordo con la Football Association:... (Calciomercato.com)