No, Zelensky non ha comprato la limousine appartenuta a Hitler (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'11 ottobre 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si legge che Volodymyr Zelensky avrebbe acquistato per 15 milioni di dollari la «limousine cerimoniale» del dittatore nazista Adolf Hitler. La macchina sarebbe stata avvistata nel centro di Kiev: il presidente ucraino l'avrebbe infatti utilizzata «per recarsi all'ufficio dell'amministrazione presidenziale». La fonte di questa informazione, continua il post in analisi, è «Seattle Tribune». La notizia è falsa e fa parte di un filone della disinformazione russa che punta a screditare i rappresentanti del governo ucraino dipingendoli come sostenitori dell'ideologia nazista e arricchiti grazie agli aiuti finanziari forniti dai Paesi alleati. Il sito Seattle Tribune ha pubblicato questa notizia infondata l'11 ottobre 2024.

No - Zelensky non ha comprato la limousine appartenuta a Hitler - L’informazione era però stata smentita e definita falsa da un portavoce di Palmer. L’11 ottobre 2024 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si legge che Volodymyr Zelensky avrebbe acquistato per 15 milioni di dollari la «limousine cerimoniale» del dittatore nazista Adolf Hitler. Inoltre, viene anche mostrata una foto che ritrarrebbe l’auto in questione davanti al palazzo ... (Facta.news)

Zelensky non ha comprato la Mercedes di Adolf Hitler - ru: Inclinando e ridimensionando adeguatamente l’immagine del sito russo, l’auto combacia perfettamente: È possibile notare gli identici riflessi degli alberi nell’auto: Perché non può essere quella di Hitler Secondo il “Seattle Tribune”, l’auto è quella messa all’asta nel 2018. (Open.online)

Zelensky non ha comprato la Mercedes di Adolf Hitler - Il fotomontaggio dell’auto a Kiev La vicenda risulta raccontata per la prima volta dal sito “Seattle Tribune” nell’ottobre 2024. com è stato creato il 3 ottobre 2024: Eppure, il sito contiene un elenco di articoli pubblicati nel settembre 2024. La somma pagata da Zelensky per la Mercedes-Benz 770k, precedentemente appartenuta al dittatore nazista, non è nota, ma secondo gli ... (Open.online)