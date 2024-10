Milan, San Siro non tradisce: contro l’Udinese oltre 70mila spettatori (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Milan prepara la sfida all'Udinese e non mancherà il supporto del proprio pubblico: attesi oltre 70mila tifosi a San Siro Pianetamilan.it - Milan, San Siro non tradisce: contro l’Udinese oltre 70mila spettatori Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilprepara la sfida all'Udinese e non mancherà il supporto del proprio pubblico: attesitifosi a San

Runjaic "Milan ha grande qualità - Udinese a San Siro con coraggio" - "Abbiamo l'opportunità di far vedere il nostro potenziale", dice il tecnico dei friulani UDINE - Trasferta a Milano. Si va a San Siro per sfidare il Milan di Fonseca e mister Kosta Runjaic dovrà rinunciare ancora ancora a Thau . Torna il campionato e per l'Udinese arriva un impegno per nulla semplice. (Ilgiornaleditalia.it)

Milano - tre anni e 4 mesi a Baby Gang per la rissa e l’aggressione ai poliziotti a San Siro - Milano, 17 ottobre 2024 – Tre anni e 4 mesi di reclusione. Lo ha deciso, con rito abbreviato, il gup di Milano Tommaso Perna nel processo con al centro i disordini del 10 aprile del 2021, in zona a San Siro a Milano, quando il collega trapper Neima Ezza (per lui oggi un anno e mezzo di messa alla prova), ossia Amine Ez Zaaraoui, stava realizzando un video musicale. (Ilgiorno.it)

Gabry Ponte a San Siro : sarà il primo dj a esibirsi allo stadio milanese - Dopo il successo degli ultimi live in giro per l’Italia, Gabry Ponte annuncia un evento più unico che raro. Il dj nato con gli Eiffel 65 trasformerà lo stadio Meazza di Milano nella più grande dancefloor italiana con ‘San Siro Dance’, accaparrandosi il titolo di primo disk jockey a far ballare lo. (Milanotoday.it)